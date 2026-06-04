Juan Carlos Ferrero deja una frase sobre Carlos Alcaraz que está dando la vuelta al mundo

Juan Carlos Ferrero ha concedido una entrevista al medio italiano Corriere della sera en la que ha hablado de Carlos Alcaraz, tenista al que entrenó hasta hace unos meses y del que todavía le cuesta hablar.

De hecho, tanto la prensa española como la internacional se ha hecho eco de una curiosa frase, concretamente la última de la entrevista, que deja claro cómo era la forma de entrenar que tenía Ferrero con Alcaraz.

Riccardo Piatti, que también fue entrenador de Jannik Sinner y tuvo una ruptura similar a la de Ferrero con Alcaraz, dijo sobre su labor que "fue un poco duro, pero también que era necesario".

Piatti también dijo que Alcaraz "jamás habría comprado un yate de 9 millones de dólares" con él a lo que Ferrero ha respondido en una frase que está ya por todos lados: "Tiene razón... Quizás le dije que no demasiadas veces, pero Carlos era como de mi familia, y así es como educo a mis hijos".

Su relación actual con Alcaraz

Sobre qué es lo que más echa de menos de su vida con Carlos Alcaraz ha dicho que "su actitud en la cancha" porque es "agresiva, pero siempre con una sonrisa": "Lo he visto crecer desde que tenía 15 años, alcanzando niveles que nunca creí posibles. Con él, siempre tenías la sensación de estar haciendo historia en este deporte".

El periodista le dice que parece que habla con cierta melancolía y parece estar en lo cierto: "Hablar de ello me trae recuerdos, es normal sentir un poco de tristeza. Pero estoy bien: me muevo entre la Academia y mi casa, viajo mucho, le di a Carlos todo lo que pude. Hablar de ello nunca es fácil".

Por último ha revelado que no siguen muy en contacto: "Le escribí cuando ganó en Australia y en Doha. Hablé con él cuando se lesionó. Nada más. Ambos necesitábamos espacio para empezar de nuevo".

"Le escribí cuando ganó en Australia y en Doha. Hablé con él cuando se lesionó. Nada más" Juan Carlos Ferrero

También le han preguntado por la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, número dos y uno del mundo respectivamente, y ha dicho que "compiten en detalles": "Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura".