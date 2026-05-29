Esta es la primera cerveza en el mundo con cero alcohol, cero azúcar y 1.000 millones de probióticos

Dorada o tostada pero siempre refrescante y lista para acompañar un buen momento. La cerveza es, por supuesto, una de las grandes protagonistas de la vida social en España.

Sin duda, su equilibrado sabor entre amargo y dulce, su carácter y ese ritual casi automático de acompañarla con algo para picar la convierten en mucho más que una bebida.

Pero además de la experiencia que aporta, la cerveza es la única de las bebidas que ha evolucionado con el consumidor, siguiendo tendencias y adaptándose a sus gustos y sus necesidades... hasta llegar a hoy.

Mil millones de 'Bacillus subtilis HU58' activos

En la era del cuidado y el bienestar, la aparición de una nueva cerveza coherente con este estilo de vida se ha materializado en Ambar Triple Zero Probiótica, una cerveza que contiene 1.000 millones de probióticos Bacillus subtilis HU58® activos, capaces de llegar vivos al intestino para ayudar a mantener la salud digestiva al aumentar la producción de enzimas, como amilasa, proteasa o lipasa, en el intestino.

¿Y cómo es esta cerveza? Pues parte del mismo proceso de elaboración de Ambar Triple Zero Tostada, basado en fermentaciones completas en las que todos los azúcares del mosto se transforman en alcohol. Posteriormente, este alcohol se elimina mediante un sistema de destilación a alto vacío y baja temperatura, que permite conservar el sabor, el cuerpo y el aroma característicos, como explican desde la marca: "El resultado es una base sin azúcares residuales, condición imprescindible para incorporar probióticos viables".

Y es que el probiótico funciona porque no hay azúcar. Si la hubiese, las bacterias se activarían en el estómago y morirían antes de llegar al intestino. La ausencia de azúcar es lo que permite que las esporas de Bacillus subtilis HU58® permanezcan dormidas y se activen solo al legar al intestino. Y esta es la clave de la innovación: Ambar lleva desde 2022 perfeccionando la fermentación completa que hace posible un 0 azúcar real sin sacrificar sabor.

Ambar Triple Zero Probiótica. Carlos Canales Ciudad

En definitiva, una propuesta que busca unir el placer de beber cerveza con el cuidado de la microbiota digestiva, que supone el equilibrio perfecto entre disfrute y bienestar.

Ambar, a la cabeza de la innovación

Pero esta no en la primera vez que la marca zaragozana de cervezas Ambar es pionera a la hora de innovar.

Por ejemplo, una de las tendencias que ha experimentado un repunte en los últimos años es el consumo de cerveza sin alcohol, que vive un auténtico boom. Actualmente, esta categoría representa ya el 14 % del consumo total en España y continúa creciendo a buen ritmo. De hecho, en 2025, según el informe de Cerveceros de España, su consumo creció un 4,6% situándolo en cifras récord.

Hemos de remontarnos 50 años atrás, hasta 1976, para descubrir que fue entonces cuando la primera cerveza española sin alcohol apareció en nuestro país y fue Ambar la autora de este hito. Hoy, disponemos de un montón de opciones para acompañar nuestros momento de ocio, entre ellas, la primera cerveza sin alcohol y sin gluten del mundo, firmada también por Ambar.

Pero es la historia reciente de la marca la que ha vuelto a señalar el camino a los consumidores que siguen queriendo disfrutar socialmente sin renunciar al sabor de la verdadera cerveza ni a su estilo de vida con Ambar Triple Zero, 0 alcohol y 0 azúcar que lanzaron en 2022.

Y tras esa Ambar Triple Zero, y gracias a ella, ha sido posible otra importante revolución: la primera cerveza del mundo con probióticos.