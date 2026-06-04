El detalle que halló la UCO en una visita de Leire Díez a la directora de la Guardia Civil: una multa

El levantamiento parcial del sumario del 'caso Leire' ha hecho aflorar novedades como que la exmilitante socialista, presuntamente, visitó en tres ocasiones a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha topado con un detalle en el marco de esos supuestos contactos y que ha pasado a integrar la serie de documentos que llevan a esta unidad a intuir la existencia de una relación de confianza entre González y Díez.

Se trata de una multa de aparcamiento, con fecha del 20 de diciembre de 2024, que integra el anexo del sumario de dicha causa judicial que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Se recoge en un correo electrónico incorporado a los 41 anexos del sumario parcialmente sacado a la luz —continúa habiendo piezas secretas, como la que ha motivado la personación de la UCO en la sede de Tubos Reunidos—.

Con todo, esa mencionada sanción económica no la recibió la propia Leire Díez, sino que fue el expresidente de la SEPI Vicente Fernández el que se la remitió a ella en un correo electrónico con el siguiente contenido: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

Sospechas de la UCO: una relación previa y de confianza

En este sentido, desde la UCO han detectado la existencia de, al menos tres reuniones entre la exmilitante socialista y la máxima responsable del instituto armado. Estas, presuntamente, tuvieron lugar el 30 de septiembre, el 20 de diciembre de 2024 —cuando Díez fue multada por aparcar mal— y el 2 de abril de 2025.

La unidad de élite de la Guardia Civil también sospecha que Díez y González tenían una relación previa al nombramiento de esta última, pero además se trataría de una relación de confianza. Llegan a esa deducción por las conversaciones que habrían mantenido a través de la red WhatsApp, si bien González activó el borrado automático de mensajes en su chat con Díez.

Fuentes del entorno de González han rechazado ese supuesto, además de negar que Leire Díez se reuniese con ella en la sede de la Guardia Civil o que le hiciese alguna gestión. También defienden que el único contacto cuando González ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y Leire Díez era la directora de Filatelia —organismo vinculado a Correos—. Dicho contacto habría sido para abordar cuestiones de seguridad, según ha relatado el entorno de González a EFE.