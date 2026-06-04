El dato que pocos conocen del huevo ecológico: "Las gallinas ecológicas tienen por ley horas de oscuridad para que puedan dormir"

Los huevos ecológicos —aquellos cuyo primer dígito es 0— son aquellos que proceden de gallinas criadas en espacios amplios, con luz natural y en libertad. La superficie en la que se encuentran suele ser bastante ancha, con el objetivo de que los animales puedan campar a sus anchas, y duermen ocho horas completamente a oscuras para respetar sus ciclos de sueño.

Debido a todos estos factores, así como que a su producción es más limitada, el huevo que producen estas gallinas suele ser algo más caro que el resto. Sin embargo, la diferencia cada vez es menor y actualmente apenas se nota. Es por ello que, tal y como explica Lorenza Olivares, propietaria de la tienda de productos ecológicos Tierras Vivas, que los consumidores se atreven cada vez más a comprarlo.

"El diferencial de precio entre la producción ecológica y la convencional ya no es tan grande. Mucha gente dice: 'Por la pequeña diferencia que hay, elijo un huevo de más calidad", señala la experta al diario local 'Jaén hoy'. "Estamos registrando un aumento bastante importante en la venta de huevos ecológicos porque la subida ha sido mucho más controlada que en el mercado convencional", agrega Olivares.

Algunas de las diferencias que hay entre los huevos procedente de gallinas criadas en jaulas y aquellas criadas al aire libre, son las condiciones en las que se encuentran los animales, que cuentan con un mayor bienestar. "Las gallinas del código 3 viven en jaulas; en ecológico, las aves tienen acceso al exterior y más espacio. Es más, tienen obligatoriamente áreas de campeo y unas condiciones de bienestar animal superiores a las gallinas convencionales", explica la misma.

La alimentación debe ser ecológica

Otro de los aspectos que marcan la diferencia es la alimentación que dichas gallinas tienen, ya que también tiene que ser ecológica. "La alimentación de la gallina ecológica también tiene que ser ecológica, por lo que no puede incluir maíz transgénico. En suma, una parte tiene que producirse en la misma finca para cerrar el círculo de la producción", asegura.

El ciclo de sueño de las gallinas también se respeta, tal y como explica. "Las gallinas ecológicas tienen por ley horas de oscuridad para que puedan dormir. Son gallinas menos estresadas y eso, en mi opinión, también influye en la calidad del producto", subraya.

Diferencias nutricionales

Según un estudio elaborado por María Dolores Raigón, quien trabaja como doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), los huevos ecológicos cuentan con más ácidos grasos poliinsaturados, así como con un porcentaje inferior de ácidos grasos saturados y monoinsaturados que los no ecológicos. Tampoco cuentan con colorantes artificiales, lo que le convierte en una opción mucho más natural.

Cómo distinguir un huevo ecológico

Además, un truco para comprobar si el huevo es ecológico o no es fijarse en su clara, la cual suele contar con una mucho más espesa y aglutinada, mientras que aquellos que no son ecológicos tienen la clara más dispersa y se suele expandir cuando se rompe el huevo.