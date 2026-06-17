Joaquín Almunia, sobre la caída de la socialdemocracia en Europa: "Enterrarnos es un profundo error, volveremos"

La socialdemocracia se encuentra en un claro declive en Europa. De hecho, la realidad es que únicamente sobrevive en el poder en España y Reino Unido (con las encuestas de cara a las próximas elecciones claramente en contra en ambos casos), en Dinamarca (con duras políticas migratorias) y en Malta.

Un dato resume a la perfección hasta qué punto ha caído el apoyo social a la socialdemocracia en el viejo continente en los últimos tiempos. A comienzos de los 2000, casi el 70% de los ciudadanos de la Unión Europea vivían en países que estaban gobernados por el centroizquierda. A día de hoy, la cifra se ha desplomado hasta el 10%.

No obstante, el centroizquierda sí que está presente de forma minoritaria en algunos gobiernos de coalición. Un ejemplo de ello es el Ejecutivo alemán, liderado por la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) junto a su partido hermano en Baviera, la Unión Social Cristiana (CSU), y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el centroizquierda acaba pagando en futuras elecciones formar parte (aunque sea de manera minoritaria) de un gobierno conservador.

Ante esta caída generalizada de la socialdemocracia en Europa, Joaquín Almunia, exministro socialista y exvicepresidente de la Comisión Europea, ha reconocido, en un reportaje elaborado por El País, que "ahora mismo estamos en horas muy bajas" y que no hay claridad "en las propuestas para salir de ahí".

En cualquier caso, Almunia ha asegurado que esta situación es pasajera, ya que, según él, "siempre existirá ese espacio político de centroizquierda, de respeto por los derechos humanos, por la búsqueda de apoyo para los más vulnerables".

"A quienes entonan continuamente el réquiem por la socialdemocracia hay que decirles que vamos a volver. No seremos los mismos. Ni propondremos las mismas políticas, porque el mundo ha cambiado y hay que encontrar recetas para paliar las enfermedades y el malestar actual. Pero enterrarnos es un profundo error: volveremos", ha subrayado el exvicepresidente de la Comisión Europea.