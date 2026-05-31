Sánchez celebra la victoria de la socialdemocracia en Malta

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha celebrado este domingo la victoria de la socialdemocracia en Malta y ha felicitado a Robert Abela por su triunfo al frente del Partido Laborista, el cuarto consecutivo de la formación.

"Con una amplia participación en las elecciones celebradas ayer, los malteses dicen sí a la socialdemocracia", ha publicado Sánchez en su cuenta personal de X.

"Enhorabuena Robert Abela por tu victoria. Seguiremos trabajando juntos, en la UE, por la mejora de la vida de nuestros ciudadanos. Más derechos, más Europa, más progreso", ha añadido.

El Partido Laborista maltés ha confirmado este domingo que ha ganado las elecciones generales anticipadas en Malta celebradas este sábado con una diferencia de cerca 18.000 votos sobre el Partido Nacionalista de centroderecha, lo que supone la cuarta victoria consecutiva para la formación de Robert Abela, algo sin precedentes.

Abela ha ponderado el resultado de las elecciones como una victoria para todos los malteses y gozitanos, y ha señalado que el resultado supone una histórica cuarta victoria y que el Partido Laborista cuenta con una cómoda mayoría.