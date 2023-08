Pellegrini sorprende con su reacción a las declaraciones de Borja Iglesias tras el discurso de Rubiales

En los últimos días el caso Rubiales está ocupando todos los titulares. Lo que este viernes se esperaba que terminara en la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso forzado que dio a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial acabó siendo un discurso con tintes machistas que ha dado la vuelta al mundo.

Ha provocado una oleada de reacciones, entre las que se encuentran las de algunos futbolistas españoles. Borja Iglesias fue uno de ellos. El delantero bético, que ha acudido con el combinado internacional en alguna ocasión, ha reconocido que "es de lo más grande" que ha sucedido en su carrera. Pero, tras lo sucedido este viernes en la sede de la Federación, puede ser que tarde un tiempo en volver con La Roja.

"No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", ha expresado a través de su perfil de Twitter. "Por un fútbol más justo, humano y decente", apostillaba.

Muchas personalidades han reaccionado a sus palabras. Varias jugadoras han agradecido esta muestra de apoyo, tanto de las que continúan en activo, como algunas de las históricas del combinado femenino. Pero también ha dado su opinión al respecto el actual entrenador de Iglesias: Pellegrini.

"Discrepo con Borja", ha apuntado el técnico en la previa del Athletic-Betis. "Uno, como jugador, siempre tiene que estar dispuesto a defender los colores de su país independiente de la persona que hizo una estupidez o no la hizo, no se pueden juntar las dos cosas", ha añadido.

El entrenador confía en que su delantero "reaccione" y esté "absolutamente dispuesto a defender la selección de su país", declaraba.

Sobre el caso Rubiales, Pellegrini ha evitado entrar en polémica. El entrenador ha lamentado "mucho" lo sucedido, "porque se menoscabó lo que consiguió". "Creo que se deben buscar soluciones y centrarnos en el fútbol, que es lo importante. Borja Iglesias es un futbolista que está siempre dispuesto a defender la camiseta de su país", ha apostillado.