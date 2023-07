Respondemos a la pregunta (tonta) que te haces con este calor: se puede o no freír un huevo en la calle 

En plena segunda ola de calor, con alertas rojas por temperaturas extremas en varias provincias españolas en las que pueden llegar a registrarse hasta 43 grados de máxima, ha vuelto a ponerse en circulación un mito que vuelve cada vez que se registra algún capítulo de calor extremos: saber si se puede o no freír un huevo en la calle.

¿Quién no ha escuchado ya a estas alturas eso de que hace tanto calor en la calle que se podría freír un huevo en la acera? Han sido tantas ya las veces que se ha dicho esta frase que como buen bulo, de tantas veces repetida ha alcanzado ya el nivel de mito urbano. Pero, ¿se puede llevar a cabo tal hazaña culinaria bajo el abrasador sol veraniego? Desmontemos el mito.

Para empezar, la temperatura mínima que se necesita para freír un huevo es de aproximadamente 70 ºC, una cifra que supera en más de 23 grados la temperatura más alta jamás registrada en España. Fue el 14 de agosto de 2021 cuando un pueblo de Córdoba se convirtió en el horno de España al alcanzar 47,6 ºC a las 16:40 de ese más que caluroso día de verano. Una cifra más que insuficiente para freír un huevo.

Sin embargo, las condiciones pueden cambiar en el entorno urbano. Según El Español, el pavimento de nuestras calles tiene la capacidad de retener el calor, lo que significa que no solo alcanza la temperatura ambiente sino que puede superarla. Durante estas olas de calor que vivimos en España, especialmente en el sur peninsular, las aceras y las carreteras pueden acercarse a las temperaturas necesarias para freír un huevo.

No obstante, freír un huevo en la calle no resulta tan sencillo como echarlo directamente sobre el suelo porque entra en juego un obstáculo importante: el material utilizado para hacer las aceras y carreteras, porque aunque tienen la capacidad de retener el calor, no lo transmiten de forma eficiente, por lo que no proporcionan el calor necesario para cocinar el huevo directamente sobre la acera.

En conclusión, respondiendo a esa pregunta aparentemente "tonta" que surge con el calor sofocante, no, no se puede freír un huevo directamente en la calle. Y aunque lo hagamos con el material adecuado, requerirá de una dosis extra de paciencia porque el cocinado puede durar horas.