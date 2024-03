Un hotel reparte billetes de 500 euros para no subir el sueldo a sus empleados

Giulio Andreini/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Una 'ocurrencia' procedente del sector hotelero ha despertado el malestar entre sindicatos. Se trata de la medida que han puesto sobre la mesa los propietarios de un hotel de Lanzarote, ante la dificultad para encontrar trabajadores, en la que ha sido catalogada por UGT como "muy tramposa".

En líneas generales, desde este hotel ofrecen un pago de 500 euros a los empleados que sean capaces de traer a un amigo que esté dispuesto a trabajar en ese hotel durante al menos seis meses, una noticia adelantada por la Cadena SER.

En este sentido, la principal crítica con la que se ha topado esta propuesta pasa por señalar que es una vía para no subir el sueldo a los trabajadores y se revisen las condiciones laborales de estos. También que, por no tratar de buscar mejorías a dicho escenario laboral, se producen casos como que haya empleados que no son capaces de hallar una vivienda a un precio razonable en proporción a su salario.

"El problema es que cuando subes el precio del factor trabajo, se consolida"

Así, Nicolás Villalobos, propietario de la cadena Be Cordial, en declaraciones al citado medio, ha valorado que se trata de una iniciativa "ingeniosa", al tiempo que explica por qué se resisten a subir los salarios en este sector laboral.

"El problema es que cuando subes el precio del factor trabajo, se consolida en el tiempo, y pasa a ser un derecho adquirido del trabajador. Este sobrecoste se hace estructural para el hotel. Para evitar ese mayor coste, la cadena hotelera ha tenido el ingenio de darle 500 euros a un amigo evitando así consolidar el mayor coste del salario", desgrana Villalobos.

"Esta ocurrencia es muy tramposa. En vez de pactar variables cuando la empresa gana y tiene beneficios hacen esto"

En la otra cara de la moneda, hay quien advierte picaresca en la idea, como en el caso de Paco González, portavoz de la federación de hostelería y turismo de UGT: "Esto es una ocurrencia más de los empresarios turísticos".

El integrante de este sindicato señala que "no estamos de acuerdo con esta ocurrencia. Primero le echaron la culpa a los médicos de familia porque daban bajas y ahora esta ocurrencia. Esta ocurrencia es muy tramposa. En vez de pactar variables cuando la empresa gana y tiene beneficios hacen esto".