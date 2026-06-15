Un país europeo busca trabajadores: 50 euros al día, alojamiento y 3 comidas incluidas

El trabajo está relacionado con la cosecha de frambuesas

En Serbia están buscando trabajadores para la campaña de frambuesas. La producción de estas frutas es importante allí, pues Serbia es el máximo exportador mundial. De hecho, en este país las frambuesas son conocidas como el "oro rojo".

La campaña comienza en las regiones del oeste el 20 de junio, y muchos productores buscan trabajadores que puedan unirse, aunque sean empleados que se desplacen desde otros países.

Si estás buscando trabajo y quieres ahorrar este verano, se trata de una buena oportunidad. Hay ofertas que ofrecen alojamiento y comida, así que el dinero que ganes acabará directamente en tu bolsillo.

Condiciones de la oferta: alojamiento y comida

En Serbia buscan, principalmente, recolectores. Aunque también temen no encontrar suficientes transportistas que permitan llevar las frambuesas hasta los mercados.

Algunos productores han confirmado al medio Libertatea que ofrecen un salario de hasta 51 euros al día. Esto son 8,50 euros más de lo que se ofrecía el año pasado, lo que confirma precisamente la necesidad de contratar trabajadores.

Además del salario, los productores ofrecen alojamiento y comida gratuita durante toda la estancia.

Los responsables afirman que hay frambuesas "de sobra" y que un recolector promedio puede recoger hasta 25 cajas al día. Como incentivo, ofrecen un euro extra por cada kilogramo recogido. La jornada laboral, eso sí, tiene una duración de entre 10 y 12 horas, contando los descansos.

El problema es que no encuentran empleados dispuestos, y los pocos que se ofrecen no son experimentados. Según Libertatea, solo entre el 10% y el 20% de los postulantes tienen algo de experiencia en este tipo de trabajo.

Los productores temen que hasta 1.000 kilogramos de frambuesas se pueden quedar sin recoger durante esta campaña en Serbia.

¿Qué necesitas para trabajar en Serbia?

La mayoría de las ofertas se pueden encontrar en las redes sociales de Serbia. Por ejemplo, en grupos de Facebook como "Cultivadores de frambuesas y moras en Serbia".

Si estás interesado, debes contar con una visa de trabajo D para estancias superiores a 90 días. También un pasaporte en regla y el contrato de trabajo. La solicitud se puede presentar en persona o por correo en la Oficina del Mercado Laboral de Belgrado. El tiempo de tramitación suele ser de dos días.

Los trabajadores cuentan con seguro médico en caso de enfermedad o accidente de trabajo. Pueden trabajar en la campaña de la frambuesa durante un máximo de 180 días al año.