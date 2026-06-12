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57 años y 42 cotizados: el servicio de empleo le propone empezar de cero con adolescentes y ahora siente que toda su vida laboral no ha servido de nada
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57 años y 42 cotizados: el servicio de empleo le propone empezar de cero con adolescentes y ahora siente que toda su vida laboral no ha servido de nada

Un camino que no le ofrece ninguna garantía real de encontrar trabajo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una joven y un hombre mayor trabajan juntos como un grupo de estudiantes universitarios en una sala de estudio
Un grupo de estudiantes universitarios formados por una joven y un hombre mayor.Getty Images

Después de más de cuatro décadas trabajando y cotizando sin interrupción, Johannes pensaba que la recta final de su vida laboral estaría marcada por la estabilidad. Sin embargo, a sus 57 años se ha encontrado con una propuesta que jamás imaginó: volver a las aulas para iniciar una nueva formación junto a adolescentes. Una situación que le ha llevado a preguntarse si toda la experiencia acumulada sigue teniendo algún valor en el mercado laboral actual.

La historia de este trabajador austriaco ha generado debate después de que el Servicio Público de Empleo (AMS) le propusiera iniciar una formación profesional en el sector agrícola tras quedarse sin trabajo. Johannes, que acumula 42 años cotizados y una larga trayectoria en áreas como las finanzas y las ventas, lleva buscando empleo desde el verano pasado. Ahora se enfrenta a la posibilidad de volver a estudiar cuando está a pocos años de la jubilación.

Según recoge Heute, la alternativa planteada por la administración pasa por cursar dos años de estudios y compartir aula con jóvenes de 16 años para obtener una nueva cualificación. Un camino que, según denuncia el hombre, no le ofrece ninguna garantía real de encontrar trabajo una vez finalizado y que le hace sentir que toda su experiencia profesional ha quedado en segundo plano, pese a haber dedicado más de cuatro décadas al mercado laboral.

“¡Quiero trabajar!”

Johannes ha preguntado si, tras estudiar con adolescentes, tendría una salida asegurada en una granja o en la Cámara de Comercio, pero la respuesta que recibió fue negativa. “Se supone que debo empezar una escuela de agricultura a mi edad”, explica, añadiendo que si decide seguir adelante le han prometido una beca de 150 euros. Su sensación es que el sistema lo empuja fuera del circuito de búsqueda de empleo en lugar de acercarlo a un puesto concreto.

"¿Cómo voy a salir adelante? Esto me está afectando mucho. ¡Quiero trabajar!", asegura el hombre, que está especialmente preocupado por la incertidumbre económica. Según explica, la ayuda asociada a la formación tendría una duración limitada, mientras que el coste de la vida sigue aumentando. Una situación que alimenta sus dudas sobre su futuro laboral y financiero, y que además le obliga a reiniciar su trayectoria profesional cuando ya acumula 42 años cotizados.

A pesar de la decepción y la incertidumbre que atraviesa, Johannes no ha renunciado a encontrar una nueva oportunidad laboral. Sin embargo, reconoce que la situación le ha llevado a cuestionarse el valor de toda una vida de esfuerzo. "Ahora me parece que estos 40 años no han servido para nada", dice Johannes. "Inviertes en el sistema, haces todo bien para jubilarte, y ahora apenas recibo nada", añade. Un sentimiento que refleja la preocupación de muchos trabajadores que, tras décadas de experiencia, siguen encontrando obstáculos para volver al mercado laboral.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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