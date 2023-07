Tormentas y altas temperaturas: el tiempo en Pamplona durante San Fermín

Tras descontar fechas del calendario (y de la famosa canción) el ansiado 7 de julio, San Fermín, se acerca. Y como en cualquier celebración, uno de los elementos a los que habrá que estar muy atentos es al tiempo atmosférico.

Y las noticias no son buenas para el comienzo de la fiesta pamplonica. Al igual que ocurrió en 2022, todo apunta a que el chupinazo volverá a estar pasado no solo por vino sino también por agua, y no la que cae de los balcones, sino la de la lluvia.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala que hay un 95% de posibilidades de que se produzcan precipitaciones durante el jueves 6 de julio. Además, la lluvia iría acompañada de tormenta.

Y la situación no mejora demasiado de cara al esperado 7 de julio. La AEMET pronostica un 90% de probabilidad de que llueva durante la jornada, también con posibles tormentas. Además, con el inicio de los encierros, llegará el comienzo del ascenso de las temperaturas en la capital de Navarra: la máxima rebasará los 30 grados el día de San Fermín.

El sábado 8 y el domingo 9 el calor se incrementará, pudiéndose alcanzar los 35 grados de temperatura máxima. Eso sí, las lluvias desaparecerán ya definitivamente para el resto de la fiesta.

A partir de ahí, San Fermín 2023 se desarrollará con normalidad en cuanto a las temperaturas. Según la previsión de eltiempo.es, las máximas se mantendrán en torno a los 27 grados y las mínimas se encontrarán en el intervalo de los 15 o 16 grados durante la próxima semana en Pamplona.