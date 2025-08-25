¿Estamos realmente abusando de la IA?

David Andújar se patea Madrid para informarse sobre ChatGPT. Y es que según un estudio elaborado por la red social profesional Fishbowl, siete de cada diez personas utilizan ChatGPT en el trabajo. ¿Estamos abusando de la IA? ¿Hasta qué punto puede ser nociva su uso? ¿Los españoles la usan para su día a día? ¿Y en el trabajo? David Andújar informa.
