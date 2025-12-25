Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
María, joven trabajando como jefa de azafatas de yate en Tenerife: "Me han regalado oro, paquetes de vacaciones, el Rolex que llevo puesto"
Sociedad
Sociedad

María, joven trabajando como jefa de azafatas de yate en Tenerife: "Me han regalado oro, paquetes de vacaciones, el Rolex que llevo puesto"

Sus clientes más habituales son millonarios de todas las nacionalidades.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un yate a motor privado y un velero en la costa de Playa de la Arena, en Tenerife
Un yate privado navegando por la costa de Playa de la Arena, en Tenerife.Getty Images

Los yates de lujo se han convertido en uno de los símbolos más evidentes del poder adquisitivo extremo: auténticos palacios flotantes que no solo sirven para viajar, sino también para exhibir estatus, exclusividad y una forma de vida reservada a muy pocos. Tras sus cubiertas relucientes se mueve una industria discreta y altamente especializada, donde profesionales como María hacen posible que la opulencia y el servicio impecable naveguen juntos.

Con apenas unos años de experiencia en la náutica de alto nivel, María se ha convertido en jefa de azafatas en algunos de los yates más exclusivos que recalan en Canarias. Su trabajo la ha llevado a atender a fortunas internacionales, desde empresarios estadounidenses hasta miembros de casas reales de Oriente Medio. Actualmente trabaja para un millonario árabe, de la familia real, a bordo de una embarcación de grandes dimensiones.

"Hay oro por todos lados, baños de oro, diamantes, cuadros bastante caros...", cuenta María al reportero del programa Apatrullando. El yate en el que opera tiene 140 metros de eslora, y a su cargo tiene la coordinación del servicio, la atención directa a los huéspedes y la gestión de un equipo que debe cumplir ciertos estándares. Para ella, cada jornada supone mantener un nivel de excelencia absoluto, donde la discreción, la perfección en los detalles y la disponibilidad permanente son tan importantes como el lujo que rodea a los pasajeros.

Unas propinas de escándalo

El salario base refleja ese nivel de exigencia: alrededor de 8.000 euros mensuales, una cifra muy por encima de la media del sector servicios. Sin embargo, es en las propinas donde el empleo alcanza cifras difíciles de imaginar. “Me han regalado oro, paquetes vacacionales, el Rolex que llevo puesto que puede valer entre 10.000 y 12.000 euros”, cuenta María sobre las gratificaciones de su trabajo.

En uno de los alquileres de corta duración que su empresa oferta, un “charter” especialmente intenso, la tripulación llegó a repartirse más de 12.000 euros de propina en metálico tras apenas seis días de navegación. Una cifra que ilustra el nivel económico de los clientes y que, aunque no es lo habitual, refleja hasta qué punto este sector puede ofrecer recompensas muy por encima de la media cuando el servicio cumple las expectativas de la élite que lo contrata.

Más allá del glamour, María subraya que el trabajo exige disciplina, jornadas largas y una disponibilidad casi total durante las travesías. Aun así, una cosa está clara, y es que Tenerife ofrece una oportunidad única para quienes buscan abrirse camino en la industria del lujo flotante: buen clima todo el año, infraestructuras portuarias modernas y una creciente presencia de yates de gran tamaño.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 