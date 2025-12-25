El economista Julen Bollain se harta de oír que los pensionistas "viven de la hostia" y sentencia con lo que pocos tienen en cuenta

El economista, profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, Julen Bollain, se ha artado de leer y escuchar que los pensionistas "viven de la hostia", aun sabiendo que "habrá caso", pero los datos "pintan otra película".

Su discurso comienza a raíz de las palabras de la escritora y periodista Analía Plaza, autora de La vida cañón: La historia de España a través de los boomers, que pronunciaba en una entrevista concedida al diario El Mundo que "el jubilado de hoy en día o el que está a punto de jubilarse se está pegando la vida cañón".

Lo ha comentado como descripción de que "después de una vida de gran esfuerzo, tiene la casa pagada, los hijos fuera de casa, buena salud...". En este sentido, Bollain desentraña los datos en un tuit que ha acumulado más de 1.000 'me gusta' en X.

EL SMI y las pensiones

Bollain ha sostenido que el salario mínimo interprofesional en el año 2025 es de 1.184 euros brutos al mes y, aun así, "la mitad de los jubilados tiene pensiones por debajo del SMI".

"Sí, existe una media de pensión de jubilación en torno a 1.511 euros al mes, pero esa media convive con una masa enorme de pensiones bajas y trayectorias laborales durísimas", ha destacado.

Es decir, defiende que hay personas que viven "decentemente", pero también hay muchas otras con pensiones de 900 euros que "a duras penas" llegan a fin de mes.

La jubilación no es una "dolce vita"

El economista va más allá de la primera capa. Para él, la jubilación en muchas ocasiones no es una "dolce vita", sino "cuidados y el sostenimiento de la familia para que los demás podamos trabajar".

Ha citado al CIS, que dice que aunque para mucha gente mayor el principal problema sea la insuficiencia económica, una parte importante de abuelos apoya a la familia económicamente: "Y también con los cuidados, el 47% de las personas jubiladas ayudan en los cuidados cotidianos de nietos y nietas".

"Menos chiste y más realidad: para muchísimos jubilados, vivir significa estirar la pensión, cuidar nietos y, a veces, ayudar a hijos o hijas atrapados en nuestra propia mierda", ha defendido.

Al final de su tuit ha lanzado una pregunta: "¿De verdad esto va de jóvenes contra mayores o va de salarios y vivienda que no dan, pensiones desiguales y un modelo que carga con los cuidados sobre las familias? En la diana no debe estar una generación, sino el propio sistema".