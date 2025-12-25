Isabel, estudiante de Matemáticas: "Suspendí todas las del primer cuatrimestre, pero se puede remontar perfectamente"

"Fue un golpe duro porque no había suspendido nunca nada". Con estas palabras, Isabel, estudiante del Grado de Matemáticas, define cómo fue el choque de pasar del bachiller a la universidad. No, no se achantó, todo lo contrario. Lo llevó con resiliencia, madurez y tesón.

"Suspendí todas, no una, suspendí todas las del primer cuatrimestre", explica en un vídeo publicado en la cuenta de pódcast de TikTok @quecarreralamia_podcast. "Me vi en una situación que dije 'vale, espérate, de verdad tienes que continuar o es una señal de que se te está pasando todo, no vas a poder con ello'", anota de ese choque con un escenario con el que no había contado.

¿Qué ocurrió después? "Ese mes después de haberlas suspendido todas estuve recapacitando mucho", desvela Isabel que tuvo que hacer la temida pregunta de si "valía tanto la pena" la que había sido su elección universitaria. "No me conformo con otra cosa y al final dije 'hay que ir a lo que te gusta' y le puse más horas de estudio", anota a renglón seguido la joven.

La receta de su éxito es "mucho esfuerzo" y "mucho trabajo"

Con "mucho esfuerzo" y "mucho trabajo", al final pudo sacarse el primer curso. No lo hizo limpio, le faltaron un par de asignaturas, pero aquel fue un punto de inflexión para ello, que ahora se ha convertido en ejemplo en un vídeo que ya acumula más de 22.000 'me gusta' en la red social china.