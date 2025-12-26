Mal día para coger el coche: nieve, heladas y carreteras cortadas en plena Operación Navidad

El invierno ha decidido aparecer en el peor momento posible: justo cuando arranca uno de los picos de movilidad más intensos del año. Frío, nieve, heladas, lluvia persistente y temporal marítimo coinciden desde este viernes con el inicio de la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Navidad, un escenario que complica los desplazamientos y obliga a extremar la prudencia en carretera.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta jornada un tiempo marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares. El pronóstico incluye precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña, tormentas ocasionales en Baleares y en el entorno del cabo de la Nao, así como nevadas significativas en el Pirineo oriental y el Sistema Ibérico. La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.200 metros en el nordeste, aunque podrá descender puntualmente hasta los 500 metros, con acumulaciones relevantes en zonas de montaña.

El frío se dejará notar especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. La previsión apunta a heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular y a heladas moderadas, incluso localmente fuertes, en montañas de la mitad norte. A este panorama se suman bancos de niebla matinales en entornos de montaña y en la meseta Sur, un factor añadido que reduce la visibilidad y complica la conducción.

Ese contexto meteorológico ya tiene consecuencias directas sobre el asfalto. El temporal de nieve y hielo mantiene afectadas 36 carreteras secundarias en España, con doce vías totalmente cortadas, según la Dirección General de Tráfico.

En Andalucía permanecen cerradas la A-1178 en Las Menas, la AL-5405 en Bayárcal y la AL-5402 en Las Adelfas, todas ellas en la provincia de Almería, así como la A-4025 en Sierra Nevada, en Granada. En Asturias, la nieve obliga a interrumpir la circulación en la CO-4 a la altura de Zandón. En Castilla y León, los cortes afectan a tres vías de la provincia de Burgos —la BU-570 en Rioseco, la BU-571 en Río de la Sía y la BU-572 en Río de Lunada— y a la DSA-191 en Candelario, en la provincia de Salamanca. En Navarra, el temporal mantiene cerradas la NA-137 en Izaba, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Irati.

Cataluña concentra uno de los focos más delicados del episodio. El Servei Meteorològic de Catalunya mantiene avisos de peligro máximo, 6 sobre 6, por fuerte oleaje en las comarcas del Alt y Baix Empordà, mientras la Generalitat ha pedido alejarse de zonas próximas al mar. Protecció Civil mantiene activo el Plan Inuncat en fase de alerta por la combinación de lluvias persistentes y temporal marítimo en el noreste.

Las previsiones apuntan a acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en las comarcas de Girona, con la posibilidad de superar los 200 litros hasta el sábado en puntos del extremo noreste. La Agència Catalana de l’Aigua advierte del riesgo de crecidas repentinas de ríos, barrancos y rieras, especialmente en las cuencas del Ter, la Muga y el Fluvià. A este escenario se suma la nieve, con acumulaciones destacadas en el Prepirineo occidental y el Ripollès, donde por encima de los 2.000 metros se esperan más de 50 centímetros de nieve nueva.

Todo ello coincide con el arranque de la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Navidad. La DGT despliega desde este viernes y hasta el 1 de enero un dispositivo reforzado en Andalucía, donde se prevén cerca de 1,9 millones de desplazamientos. “En estos días, en los que somos muchos los que utilizaremos el coche para encontrarnos con nuestros allegados, amigos y familiares a celebrar la entrada del nuevo año, debemos ser especialmente cautos a la hora de planificar nuestros desplazamientos, informándonos del estado de las carreteras, de las condiciones meteorológicas, y tener máxima responsabilidad para no consumir alcohol si vamos a conducir porque está en juego la vida de todos”, ha señalado en un comunicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Tráfico prevé movimientos intensos de corto y largo recorrido durante el fin de semana y los días festivos, especialmente hacia segundas residencias, zonas comerciales y destinos de turismo invernal. Las horas de mayor afluencia se concentrarán entre las 18:00 y las 21:00 horas de los días 26 y 28 de diciembre y entre las 10:00 y las 13:00 horas del sábado 27. Entre las vías con mayor carga prevista figuran la A-4, A-7, A-49, A-66, A-92, AP-4, AP-7 y buena parte de la red secundaria de acceso a zonas turísticas.

Con nieve en las cunetas, heladas en el asfalto y millones de desplazamientos en marcha, la DGT insiste en la necesidad de planificar los viajes, consultar el estado de las carreteras y prestar atención a los mensajes y avisos que difunde a través de sus paneles informativos y canales oficiales durante todo el operativo. El invierno no sorprende, pero tampoco perdona despistes.