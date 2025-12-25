Pilar Eyre reacciona como pocos al discurso de Nochebuena de Felipe VI: "Bastante rabia le debe dar"

La periodista y escritora especializada en Casa Real, Pilar Eyre, no podía faltar en la ola (o más bien, tsunami) de reacciones al tradicional discurso de Nochebuena del rey de España, Felipe VI, marcado por una escenografía atípica, siendo la primera vez para el monarca que lo hace de pie.

Todas las miradas estaban puestas en el rey este miércoles 24 de diciembre a las 21:00 horas, al menos durante los diez minutos que duró el discurso. Mientras algunos expertos en protocolo como la popular Patrycia Centeno, que se fijó en los gestos, en las miradas y en los movimientos corporales que escapan de control hasta del propio rey, Eyre habla sobre lo de "mojarse".

"Ya sé que no debe mojarse, ni tomar partido, ni concretar, pero lo que logra es que nadie se sienta interpelado, ni representado", ha expresado al principio del tuit de su perfil oficial de la red social X.

La escenografía le importa "poco"

Las novedades técnicas le han importado más bien poco, tal y como ha afirmado. "Me importa poco la escenografía, la fuerza del mensaje tienen que ser las palabras", ha destacado.

Para la experta en Casa Real son muy importantes las palabras que pronuncie el rey para poder llegar precisamente a los españoles y españolas a los que se ha dirigido. Poco después ha vuelto a escribir un tuit, tras leer las opiniones.

"He visto el discurso del rey ahora y no había leído las opiniones del personal, veo que todo el mundo ha visto cosas fabulosas, mensajes valientes, golpes en la mesa que yo he advertido... Debo ser muy corta", ha expresado.

Lo de "tomar partido"

Una usuaria de X, que se hace llamar 'Ena de Helena' ha llamado la atención de Eyre: "Opino lo mismo que tú. Pilar, pero hago una reflexión después y es la siguiente: si somos los reinos de Taifas cómo va a dar gusto a todos. ¿Has visto que le critican de un lado y otro? Somos la bomba en este bendito país".

En ese sentido, la escritora confiesa que sabe perfectamente que Felipe vi "no puede actuar de otra manera y bastante rabia le debe dar no poder tomar partido". Sin embargo, es la "ambigüedad" la que provocan los comentarios. "Aquí y en la Conchinchina", ha rematado.