Subida excesiva del alquiler, dificultad de acceso y prejuicios con estudiantes: la vivienda, el gran drama del año

¿Cuál ha sido tu drama del año con la vivienda? Esto es lo que nos responden.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. A no ser que sea sobre la vivienda. Son cada vez más los jóvenes (y no tan jóvenes) pesimistas que tienen dificultades de acceso a la vivienda, sufren subidas excesivas de alquiler de un año para otro e incluso algunos viven en primera persona el rechazo de los caseros por ser estudiantes.

Es, sin duda, uno de los grandes problemas en España: en los últimos diez años el precio de la vivienda ha subido un 78% y un 24% en los últimos cinco, según el estudio Variación acumulativa de la vivienda en España en 2024, de Fotocasa. Por si fuera poco, en algunas zonas ha llegado a ascender un 150%.

El camino tampoco es fácil. Vivir de alquiler es, si no la única, de las pocas opciones para independizarse. Un informe de Idealista detalla que en otoño de 2025 el precio medio de alquiler ronda los 14,5 euros por metro cuadrado, datos de máximos históricos. Y si hasta los caseros también lo ponen muy difícil, ¿qué queda? Un drama. En el HuffPost hemos salido a la calle a preguntarle a las personas cuál ha sido su gran drama con la vivienda este 2025 y nos han dado respuestas de lo más preocupantes.

"Me dan ganas de salir a la calle... Pero creo que no sirve para nada"

Una joven nos cuenta que tras cinco años viviendo en la misma casa le han subido el alquiler. Lo preocupante es la tendencia a tener que resistirse a intentar buscar una mejor opción porque, en la mayoría de los casos, no la hay: "Me tengo que aguantar y quedarme en el piso en el que estoy con el alquiler subido... Y si busco otro sitio... Es que va a ser peor".

A esta joven le dan ganas de salir a la calle. Manifestarse también es un derecho, tanto como el que se supone que es disfrutar de una vivienda "digna y adecuada", tal y como recoge el Artículo 47 de la Constitución Española, pero, ¿sirve de algo? Es la gran pregunta que se hace: "A mí me dan ganas de salir a la calle, si sirve para algo... Pero creo que no sirve para nada"

"Encima tengo que dar las gracias"

Uno de los jóvenes a los que preguntamos frente a la Real Casa de Correos mostró una entera disposición a denunciar el gran drama que le ha ocurrido este año con la vivienda. Durante diez años vivió en Madrid hasta que el año pasado se mudó a Mallorca. Este año quiso regresar a la misma casa que alquilaba, pero asegura que su casero "es un especulador".

"Literalmente no dejó que entrase en el contrato para poder subir el alquiler a las dos personas que vivían ahí", comenta, revelando que en el documento había una cláusula a la que el casero llamó "cláusula de solidaridad", en la que si uno de los arrendatarios se marcha de la vivienda, el resto tiene que hacerse cargo.

"De esa manera ha bloqueado que pueda entrar en el piso. Ahora encima tengo que dar las gracias de haber encontrado un piso también compartido con otras tres personas", remata.

Hasta para empadronar ponen trabas

Una de las parejas que atendieron nuestro micrófono, tras meses de esfuerzo y constancia, lograron encontrar una vivienda: "Como pareja joven nos ha costado muchísimo conseguir una vivienda estable, se ha podido, pero ha sido un trabajo de meses".

Lo que más les ha costado es conseguir empadronarse. "Nos pasó mucho que en muchos lugares no quieren empadronar, el que viene legalmente, quiere hacer todo legalmente y después dicen que no te permiten empadronar", explica el joven. El gran motivo que les han dado, en muchas ocasiones, es el de ser extranjero.

"Por ser extranjeros hay mucha susceptibilidad en el país, lo llegamos a entender porque se sabe de algunas situaciones, pero creo que se magnifica tanto que llega a haber una desconfianza muy grande, independientemente de los perfiles que podamos tener y lo que podamos demostrar. Sí sentimos que es una situación mucha más compleja para la gente de fuera que pretende crear una oportunidad aquí", defiende.

Ni jóvenes ni mayores

Un jubilado defendió que uno de los grandes culpables de este gran drama son los fondos buitre. "Hay muchos, y la mayoría son extranjeros, están abusando con los precios de las viviendas, hay personas que tienen casi 50 años y no pueden pagarse un alquiler con el sueldo que ganan", reza.

Un joven al que preguntamos le costó una barbaridad alquiler un piso. De hecho, su gran drama ha sido uno de los más impactantes: quiso pagarle anticipadamente 10 meses de alquiler a la que iba a ser su casera, pero lo rechazó porque no se fiaba de "un estudiante".

Un estudio de Idealista basado en los datos del primer trimestre del 2025 indica que, durante el último año, el porcentaje de los ingresos familiares necesarios para la vivienda aumentó un 23% para la compra y al 36% para el alquiler. Barcelona tiene la medalla de oro, con un 46%, seguido de Mallorca con un 41% y Málaga con un 40%.