La cara B de los GenZ Awards 2025
Los GenZ Awards 2025 han celebrado este miércoles su tercera edición con Xuso Jones y Laura Escanes como presentadores. Los premios son organizados por Publiespaña (filial de Mediaset España) y con ellos quieren reconocer a los mejores creadores de contenido digital del momento en 16 categorías diferentes.
Desde El HuffPost David Andújar se ha colado a la alfombra roja de los mismos para ver que se olía.

