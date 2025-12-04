Horario de los supermercados abiertos el puente de diciembre (días 6 y 8): Mercadona, Lidl, Carrefour, DIA...

El puente de diciembre vuelve a coincidir con días festivos que afectan a la apertura de supermercados (y sus correspondientes horarios). Con el sábado 6 como Día de la Constitución y el lunes 8 como día de la Inmaculada, muchos consumidores buscan saber qué cadenas abrirán para hacer compras de última hora, reponer productos frescos o adelantar compras navideñas.

A continuación, una guía por cadenas para planificar sin sorpresas.

Mercadona: un único día disponible

Mercadona mantiene su política habitual en festivos y el sábado 6 de diciembre abrirá con normalidad en horario aproximado de 09:00 a 21:30. Será el único día del puente en el que la cadena estará operativa.

El domingo 7 de diciembre permanecerá cerrado, como es habitual, y tampoco abrirá el lunes 8 de diciembre, festivo nacional. Quienes dependan de Mercadona deberán planificar la compra con antelación, ya que no habrá servicio durante dos de los tres días del puente.

Lidl: horarios amplios y más flexibilidad

Lidl abrirá el sábado 6 de diciembre en su horario estándar, que suele ser de 09:00 a 21:30 o 22:00 según tienda.

El domingo 7 de diciembre la mayoría de establecimientos cerrarán, mientras que el lunes 8 de diciembre algunos supermercados sí estarán abiertos, aunque varios lo harán con horario reducido. La disponibilidad depende de cada municipio, por lo que resulta recomendable consultar el localizador de tiendas.

El Corte Inglés, Hipercor y Supercor: los más accesibles

Este grupo comercial será de los más fáciles de encontrar abierto durante el puente. El sábado 6 de diciembre y el lunes 8 de diciembre, sus centros suelen funcionar en horarios amplios, generalmente de 10:00 a 22:00.

Los supermercados del grupo, tanto Hipercor como Supercor, también acostumbran a operar en estos días festivos, convirtiéndose en una opción práctica para compras navideñas o de última hora. No obstante, algunos centros pueden aplicar horarios especiales según normativa local.

Carrefour y Carrefour Express: amplia disponibilidad

Carrefour abrirá el sábado 6 de diciembre y el lunes 8 de diciembre en la mayoría de sus hipermercados, habitualmente en horario completo. Sus tiendas Express, por su parte, suelen operar todos los días del año, por lo que también abrirán el domingo 7 de diciembre, normalmente entre las 08:00 y las 22:00.

Los establecimientos más pequeños pueden adoptar un horario reducido, especialmente el lunes festivo, así que es aconsejable revisar la información concreta mediante su localizador de tiendas.

DIA: horarios variables según tienda

DIA abrirá el sábado 6 de diciembre, y buena parte de sus supermercados también estarán operativos el lunes 8 de diciembre, aunque en muchos casos con horario reducido.

El domingo 7 de diciembre la situación varía: algunas tiendas abrirán por la mañana, mientras que otras cerrarán totalmente. La cadena recomienda consultar los horarios directamente en la entrada de cada establecimiento o en su página web.

ALDI: abierto el sábado, cerrado el lunes

ALDI abrirá el sábado 6 de diciembre con su horario habitual, generalmente de 09:00 a 21:30.

En cambio, el lunes 8 de diciembre la cadena no abrirá sus puertas, mientras que el domingo 7 de diciembre también permanecerá cerrada, siguiendo su política general de descanso dominical.

BonÀrea: de las opciones más abiertas

BonÀrea tendrá actividad durante las tres fechas del puente. El sábado 6 de diciembre abrirá con normalidad, el domingo 7 de diciembre operará por la mañana en la mayoría de tiendas (entre 09:00 y 14:00 o 15:00) y el lunes 8 de diciembre funcionará en horario estándar. Pero, por si acaso, nunca está de más confirmar la información de tu BonÀrea de confianza mediante su localizador de tiendas.