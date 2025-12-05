Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión, implacable sobre la decisión de abandonar el festival por Israel

La representante de España en Eurovisión en 2023, Blanca Paloma, se ha pronunciado tajante sobre la histórica decisión de RTVE de abandonar el festival de 2026 por la presencia de Israel como denuncia por la masacre sobre Gaza que se ha perpetrado en este 2025.

España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda han anunciado este jueves que no participarán en el festival, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena (Austria), después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el concurso.

En un comunicado, RTVE ha explicado que la situación en Gaza, "a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral".

José Pablo López, presidente de la corporación, ha dicho en X: "Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTVE se retira de Eurovisión".

Reacciones en todo el mundo

La decisión de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda de abandonar el festival por la presencia de Israel, que casi gana el año pasado gracias al televoto, ha sido muy comentada en redes sociales.

La representante de España en el certamen en 2023, la artista ilicitana Blanca Paloma, ha aplaudido la decisión de RTVE de dejar el festival por la presencia de Israel: "Todo mi apoyo a la decisión histórica de @rtve frente a la participación de Israel en Eurovisión".

Pero no ha sido la única. Uno de los más rotundos ha sido el actor irlandés de Juego de Tronos Liam Cunningham, que ha dejado un tuit que no para de batir récords: "Si tienes problemas con países que se retiran de un concurso musical porque uno de ellos está cometiendo genocidio y desmembrando niños a diario, tienes que analizarte bien".