Una española se va a vivir a Finlandia y desmonta el mito: "¿Habéis escuchado que es el país más feliz? Vengo a añadir los matices que casi nunca te cuentan"

Finlandia ha sido clasificada este 2025 como el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo, según el World Happiness Report, que elaboran el Sustainable Development Solutions Network (SDSN), con apoyo de investigadores del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, y se basa en datos de la Gallup World Poll.

Pero, obviamente y como suele pasar en todos los aspectos de la vida, nada es tan bonito como parece desde fuera. Andrea, española que es maestra en Finlandia, ha sacado a la luz algunos aspectos mucho menos felices de ese país que no suelen contarse.

"¿Habéis escuchado eso de que Finlandia lleva ocho años siendo el país más feliz del mundo? No digo que no sea cierto, pero hoy vengo a añadir los matices que casi nunca se cuentan", explica la docente en un vídeo de TikTok, donde es conocida como teacherstudio.

"Primero, la comida. Hay muchísima comida precocinada, todo este pasillo lo es", explica desde un supermercado: "Muchas carnes bien ya maceradas, muy procesadas. Apenas hay buenos productos congelados, ni carnes ni pescados. Y el pescado que más se consume es el hecho a la parrilla, condimentado, no ese salmón salvaje de postal que todos imaginamos".

Altas tasas de ansiedad y depresión

"Algo que me encanta es que a los niños se les da mucha responsabilidad y autonomía, pero a los 16 empiezan a recibir ayudas para independizarse, lo que hace que apenas que tengan control parental y guía en una etapa emocional clave y esto se refleja en datos: Finlandia arrastra altas tasas de ansiedad y depresión en jóvenes según su propio Ministerio de Salud", señala Andrea.

De hecho, según datos de la OMS, (2015), Finlandia y Suecia mantienen todavía tasas destacables de suicidio (16,3 y 15,4 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente), por encima de la media europea (14,1).

Un país de gente sola

"Finlandia es uno de los países con más gente viviendo sola, cerca del 30%. Vivir solo no es malo, pero sí que hay una gran parte de estas personas que sufren soledad, algo que el propio Gobierno ha señalado. Los fríos y largos inviernos tampoco ayudan", admite la usuaria española.

Los datos lo respaldan: el 66% de los jóvenes de 16 a 24 años declara sentirse solo al menos varias veces al mes, según un informe de la Cruz Roja Finlandesa.

La pregunta obvia entonces es: ¿Por qué son los más felices?. Ella misma responde: "Porque en estos rankings felicidad significa estabilidad. Esto sí es indiscutible. Finlandia tiene un Estado del bienestar fuerte, confía mucho en las instituciones, tiene un gran equilibrio entre vida y trabajo, es uno de los países con una de las menores brechas económicas del mundo, permite un constante contacto con la naturaleza, disfruta de una seguridad muy alta y tiene uno de los sistemas educativos más equitativos del mundo".

"Finlandia no es un paraíso perfecto ni tampoco un país oscuro, sólo es más complejo de los que se cuenta", resume.