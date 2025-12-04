Alfred García representa a muchos con solo una palabra por el lío de España y Eurovisión

Aplauso unánime de las redes sociales después de que el cantante y exparticipante de Eurovisión, Alfred García, reacciona a la decisión de RTVE retirándose del certamen musical ante la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de mantener a Israel como participante del concurso.

¿Es posible representar a muchas personas con solo una palabra? El cantante catalán tiene todas las papeletas para responder que sí, porque ha arrasado con su opinión de que España, país al que ha representado, no vaya a estar en Eurovisión.

En una publicación de la red social X, citando a la noticia de RTVE, definía, simple y llanamente: "Orgullo". En apenas unos minutos ha alcanzado más de 15.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta', que no paran de subir conforme pasa el tiempo.

La reacción de los usuarios también ha sido inmediata y han aplaudido especial su "compromiso". "Me venía extrañando no haber leído nada tuyo relacionado con esto, con lo comprometido que has sido siempre. Gracias, Alfred", le ha agradecido la usuaria @courtalev.

El compromiso de Alfred García

El catalán siempre ha estado comprometido con las causas sociales y ha denunciado las injusticias que han ocurrido en certámenes como Eurovisión. En una entrevista el pasado junio en el Huffpost, en el que recordaba que en su edición, 2018, ganó precisamente Netta, representante de Israel. "En ese momento era distinto (el escenario)", advertía en la citada entrevista cuando fue a cantar a una plaza enorme en Israel

De hecho, expresó su deseo de que algún día España cantara una canción en catalán, en gallego o en euskera porque "ganaríamos todos y daría mucho que hablar".

RTVE cumple su promesa, ni retransmitirá el festival

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha cumplido su promesa y ha anunciado a través de la web de RTVE y su perfil oficial de X que se retira de Eurovisión. "RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestro esfuerzo", ha escrito recientemente.

"RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España", ha concluido.