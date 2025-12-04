La coach vocal Beth Roars oye el nuevo disco de Rosalía: necesita pocas palabras porque se le ve todo en la cara

El nuevo disco de Rosalía —Lux— es el disco del año en España y uno de los más escuchados fuera de ella. Este miércoles 3 de diciembre salió el listado de temas y discos más oídos del año en Spotify y Rosalía está muchos de los llamados wrapped, es decir, los gustos musicales de los usuarios de la plataforma musical.

Eso sí, el primero de todos los rankings es el puertorriqueño Bad Bunny, que se ha coronado como el artista más escuchado a nivel global en 2025 con el lanzamiento de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que ha sido también el álbum más escuchado a nivel mundial en la plataforma.

En España, Bad Bunny también manda en la clasificación y se consolida como el artista hispanohablante preferido del público español este año. Después va Quevedo, quien fue el quinto artista más escuchado en 2024 en España. Y, el tercer lugar en el top de artistas más escuchados en España lo ocupa Myke Towers.

Una coach opina de Rosalía

Más allá de números, si hay algo que gusta a los entendidos en música es la versatilidad vocal que tiene Rosalía y que ha demostrado a través de sus trabajos. Desde Los Ángeles a El Mal Querer pasando por Motomami y llegando hasta Lux, en cada uno de estos discos la artista catalana ha demostrado que es capaz de todo.

Buena fe de ello ha dado la coach vocal Beth Roars, conocida en redes sociales por sus análisis, que ha llegado hasta la actuación de Rosalía en el el show de Jimmy Kimmel. Allí, la artista catalana cantó La Perla y dejó a todos boquiabiertos.

En la publicación de Beth Roars prácticamente no habla porque simplemente reacciona con la cara. En texto sí que ha dejado un breve comentario que dice: "La Perla de Rosalía en el show de Jimmy Kimmel. No esperaba esto. Después de escuchar a Berghain, pensé que esto iba a ser totalmente salvaje y honestamente, ¡lo fue!".

Finalmente se puede leer en la publicación donde reacciona a La Perla: "Pero esa mezcla de su sonido art-pop con un hermoso vals mexicano de Yahritza y su esencia... wow. Un talento tan único".