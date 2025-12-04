Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un restaurante de la Guía Michelin explica cómo se hace un trozo de carne en la sartén de casa para que quede de estrella
Virales
Virales

Un restaurante de la Guía Michelin explica cómo se hace un trozo de carne en la sartén de casa para que quede de estrella

Las claves son "paciencia, técnica y una buena sartén".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
trozo de carne
Una persona, friendo un trozo de carne.Getty Images

Willy Moya, formado en la sede central de Le Cordon Bleu en París y chef y propietario de Poncio, restaurante de Madrid recomendado en la Guía Michelin, ha dado algunos consejos para hacer una carne de estrella en la sartén de casa.

En un vídeo publicado en las redes sociales del restaurante, el cocinero explica cómo preparan ellos un "buen trozo de carne en un restaurante de la Guía Michelin pero sin barbacoa". "Así que os lo voy a enseñar a hacer en la sartén", explica.

Moya explica que el primer paso, fundamental, es "calentar la sartén a tope" y "antes de poner la carne, echar el aceite de oliva". Luego hay salarla y "primero sellarla con un poquito de aceite". 

"Luego ese aceite lo vamos a tirar y vamos a añadir un poquito de mantequilla, tomillo y ajo. Y vamos a ir regando y bañando nuestra carne constantemente. Una vez que está sellada, no podemos coger el tenedor y pincharlo porque, si no, se nos van a salir todos los jugos", explica el chef.

Tirar el primer aceite para evitar el mal sabor

Dice que es importante que el primer aceite se tire una vez que la carne esté sellada porque es cuando empieza a quemarse ese líquido y puede dar mal sabor a la carne. 

"Una vez quitado el aceite vamos a poner un poquito más de aceite, unos dientes de ajo y un dadito de mantequilla y ahora vamos a cocinar nuestro lomo. Sacamos la carne y la vamos a dejar un poquito para que repose, para que todos los jugos se queden en el interior", explica Moya. 

"Paciencia, técnica y una buena sartén"

"No necesitas una parrilla profesional, solo paciencia, técnica y una buena sartén. Cocina con calma. Disfruta del sonido, del aroma, del punto exacto. Así es como se trata una buena carne… y así lo hacemos en Poncio", recomienda el cocinero. 

Por otro lado, el Culinary Institute of America (CIA) recomienda usar una sartén de fondo pesado, que distribuya bien el calor y mantenga temperatura. Luego, aconseja calentar la sartén antes de añadir grasa y calentar la grasa hasta que 'brille' o esté muy caliente antes de poner la carne.

Una vez sellada, esa institución recomienda combinar el calor seco con otros elementos (grasas aromáticas, salsas, reposo). 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 