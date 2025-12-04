Vídeo en directo: XVIII Premios CincoDías a la Innovación Empresarial 2025
La entrega de los XVIII Premios CincoDías a la innovación empresarial 2025, que cuentan con el patrocinio de Repsol, CaixaBank, y la colaboración de Cosentino y L’Oreal Groupe, tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a partir de las 19.30. La gala, que se puede seguir en directo por streaming en la web de CincoDías, se celebrará en CaixaForum Madrid. La bienvenida institucional correrá a cargo de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, mientras la intervención de cierre la hará Sonia Contera, directora asociada del departamento de física de la Universidad de Oxford. En esta edición, la nota musical del acto la pondrá Laia Alcolea.
