Sigue en directo el foro del Sur sobre geopolítica y defensa de la paz: diálogos para la seguridad

El mundo ha cambiado de forma decisiva en el último año. La cruenta guerra en Gaza y el reciente acuerdo histórico entre Israel y Palestina o el giro político en Estados Unidos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump y sus polémicos aranceles. Mientras, otros conflictos siguen en una situación tensa, como la guerra de Ucrania o el debate acerca del gasto en defensa que mantienen los países de la Unión Europea. La segunda edición del foro de Diálogos para la seguridad, que tendrá lugar el próximo lunes, servirá como termómetro de este momento clave del orden mundial.
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos