Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sigue en directo el foro del Sur sobre geopolítica y defensa de la paz: diálogos para la seguridad
Vídeos

Vídeos

Sigue en directo el foro del Sur sobre geopolítica y defensa de la paz: diálogos para la seguridad

El mundo ha cambiado de forma decisiva en el último año. La cruenta guerra en Gaza y el reciente acuerdo histórico entre Israel y Palestina o el giro político en Estados Unidos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump y sus polémicos aranceles. Mientras, otros conflictos siguen en una situación tensa, como la guerra de Ucrania o el debate acerca del gasto en defensa que mantienen los países de la Unión Europea. La segunda edición del foro de Diálogos para la seguridad, que tendrá lugar el próximo lunes, servirá como termómetro de este momento clave del orden mundial.
La jornada, organizada por EL PAÍS —en colaboración con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España y Thinking Heads, y el patrocinio de Escribano Mechanical Engineering, GMV, INDRA y Navantia— se celebrará en el Hotel Palace de Madrid a partir de las 9.30 hasta las 19.40 y se podrá seguir en directo en la web de EL PAÍS.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti