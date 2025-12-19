Manu Sánchez se lleva el aplauso de toda Andalucía con su respuesta a Feijóo por lo que dijo de los andaluces

Las reacciones a las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en la cena de Navidad del PP de Madrid se siguen sucediendo. El líder de la oposición se metió en un jardín y afirmó que los andaluces no saben contar.

Algo que ha hecho que hasta personas que no se meten en política como Alejandro Sanz o Pablo Alborán le respondiesen en sus redes sociales, eso sí, sin citarlo directamente ninguno de los dos.

"Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", afirmó el presidente del PP en esta cena mientras hablaba de quién tenía más kilómetros de costa.

El cómico Manu Sánchez, andaluz como Sanz y Alborán, ha sido uno de los más contundentes al responder: "Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida".

"Tener gracia y ser inteligente no es como ser presidente del Gobierno, no se consigue solo con quererlo" Manu Sánchez

Con su sentido del humor, Sánchez ha puesto sobre la mesa datos oficiales para desmentir a Feijóo: según datos del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), Andalucía cuenta con 2.113,3 kilómetros de costa, frente a los 1.884,8 kilómetros de Galicia. "A priori, 2.113,3 parecen más que 1.884,8, confirmad, por favor, los no andaluces", ha añadido de nuevo en tono jocoso.

Para el cómico, "la andalufobia, el clasismo, los chistes malos, la torpeza y la desinformación son tan peligrosos como el cáncer de piel", porque generan "odio y enfrentamientos ridículos e innecesarios".

Y ojo al remate final: "Tener gracia y ser inteligente no es como ser presidente del Gobierno, no se consigue solo con quererlo". Además, desde el pregón de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026 mandó un mensaje de unión: "Viva a miña terra galega y Andalucía libre de carajotes. ¡A xente sempre unida, sempre xuntos!".

Feijóo se pronuncia

Después de un aluvión de críticas, Feijóo se ha pronunciado sin pedir perdón a nadie por el supuesto chiste y en respuesta a un tuit de Juanma Moreno y su equipo en el parlamento andaluz cantando un villancico tras aprobar presupuestos.

"Juanma, el villancico demuestra que sabéis cantar. Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis CONTAR. Y la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis. Enhorabuena y un abrazo para todos", ha escrito Feijóo.