Un profesor de Derecho Constitucional le da esta lección al 19% de los jóvenes que creen que el franquismo fue bueno

Carlos Arce Jiménez, Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba y profesor de las áreas de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho en el mismo centro universitario, ha publicado un artículo en El Día de Córdoba en el que ha tratado de explicar por qué se está fallando desde el sistema educativo al explicar lo que supuso el franquismo.

El docente lo ha hecho, haciéndose eco de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre, que recoge que el 19% de los jóvenes ve como 'buena o muy buena' la etapa de la dictadura de Francisco Franco.

Ha arrancado, hablando del artículo 27.2 de la Constitución española. "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", ha citado.

Carlos Arce ha reconocido que "algo debemos estar haciendo estrepitosamente mal desde la comunidad educativa". "Dado que 47 años después de la entrada en vigor del texto constitucional, según un estudio del CIS, más del 21% de la población española estima que el periodo de la dictadura franquista fue bueno o muy bueno", ha razonado.

"Esa preocupación se acentúa cuando comprobamos como esta visión del pasado reciente permea en las nuevas generaciones, nuestro alumnado incluido, que tienen como primera opción electoral a formaciones populistas radicales", ha añadido.

Tras ello, ha asegurado que opiniones como las de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no ayudan a los docentes en esta labor, cuando dijo que no creía que "fuera mejor el franquismo que la II República española en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor".

"Los años 30 fueron un periodo muy convulso en toda Europa, y España no fue una excepción. Pero decir que el sistema constitucional republicano español era un pronunciado tobogán hacia una dictadura comunista es simplemente falso", ha contestado el profesor de Derecho Constitucional.

Carlos Arce ha terminado su reflexión, defendiendo que "podemos afirmar con rigor académico que NO, que la dictadura del general Franco no fue una etapa histórica que merezca una valoración positiva, ni siquiera condescendiente".

"El franquismo fue un régimen autoritario represor de ideología totalitaria que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos de principio fin. Y, por mandato constitucional, es nuestra obligación como docentes de la enseñanza pública transmitir esa realidad histórica. El futuro de nuestra democracia en parte va en ello", ha sentenciado.