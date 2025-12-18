Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: "Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad"

El biólogo conocido en TikTok como Mario el de Wonderfulworld ha sido rotundo contra el cocinero Dabiz Muñoz a cuenta de unas controvertidas imágenes de su documental de Netflix, publicado a principios de año.

El prestigioso cocinero madrileño es una referencia dentro del sector. En 2006 inauguró DiverXO, un restaurante de cocina fusión que revolucionó la gastronomía de Madrid y por el que recibió en 2012 una segunda estrella Michelin. Todo esto le ha hecho ser elegido mejor chef del mundo por The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023.

En los primeros capítulos de su documental, Muñoz se lamentaba de que le habían dejado sin angulas y que en su restaurante consumía unos cinco o seis kilos por semana, algo que ha dejado impactado al biólogo.

Se acaban las angulas

"Estoy viendo el documental de Dabiz Muñoz y en los primeros quince minutos pasa esto", dice el experto antes de dar paso lal momento en que un proveedor le comunica al cocinero que se han quedado sin angulas porque se han agotado.

"¿Cuánto gasto yo a la semana?", quiere saber Muñoz. Y el otro responde: "Cinco o seis kilos". "Pero cómo no lo tenéis previsto eso. Se lo habéis vendido a alguien. Si no, es imposible", lamenta el chef.

"No Dabiz, no es imposible. Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción. Es decir, cada vez va a haber menos. Y lo que me parece increíble es que a estas alturas de la película, en prácticamente en toda España y en casi toda Europa, se siga pudiendo pescar, vender y consumir angulas", señala Mario el de Wonderfulworld.

Y añade: "Básicamente, la angula es una anguila pero en su fase más pequeña. Y me parece acojonante que tú empieces un documental de seis episodios y en los primeros quince minutos hablando de los cinco kilos de angulas que consumes a la semana y hablando de ello como si fuese el gran manjar para que otra gente consuma también angulas".

"¡Es una puñetera desfachatez!", señala enfadado antes de avisar de que "nos vamos a estar comiendo esta especie hasta que desaparezca": "Si fueran ballenas u orcas todos nos echaríamos las manos a la cabeza, pero como son angulas a nadie le importa, nadie se hace eco de esto y van a extinguirse y nos vamos a cargar una especie".

"De verdad, quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad, que no es que te la sude que se vaya a extinguir esta especie", ha sentenciado sobre esta escena concreta del documental.