Rafael Simancas le recuerda al PP algo que les escocerá a cuenta de los votos desaparecidos en Extremadura

Si hay alguien que conoce bien las consecuencias de un 'robo' electoral, ese es Rafael Simancas. Así lo ha reconocido él mismo esta tarde, después de que el Partido Popular haya comenzado una campaña hablando casi de amaño electoral en Extremadura por la desaparición de 124 votos en un robo común en una Oficina de Correos. "Que me hablen a mí desde el PP de pucherazos y de robo de votos, que yo les explico...", ha escrito el diputado socialista en su cuenta en la red social X.

Por si alguien no lo recuerda, tras las elecciones autonómicas de 2003 en la Comunidad de Madrid, el PSOE e Izquierda Unida sumaban mayoría absoluta, por lo que todo apuntaba a que Rafael Simancas, candidato socialista entonces, se haría con la Presidencia en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero algo pasó.

Durante la votación para hacer a Simancas presidente, dos diputados electos del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez Laguna... No estaban. Y sus votos, claro, eran necesarios. Aquello fue un escándalo que acabó recibiendo el nombre de "tamayazo", si no directamente de transfuguismo y corrupción.

Tras el tamayazo, en la Comunidad de Madrid se repitieron las elecciones y entonces, ya sí, ganó Esperanza Aguirre la Presidencia.

Simancas ha querido recordar este suceso después de que el Partido Popular haya comenzado una campaña en Extremadura dejando caer que ha podido o podrá producirse un pucherazo después de que se supiera que 124 votos habían desaparecido tras un robo en una Oficina de Correos.

Pese a las denuncias del Partido Popular, la Guardia Civil ha vinculado los robos con la delincuencia común y no con un intento de sustraer votos de ningún sitio. De hecho, se han producido varios robos y solo en uno de ellos han desaparecido votos, y porque estaban guardados en una caja fuerte con 14.000 euros. Esas 124 personas, por cierto, podrán volver a ejercer su derecho al voto.