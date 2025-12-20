Oro, incienso y ¿qué diantres es la mirra? La gente responde a las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez sobre la Navidad

Son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Y si no te las has hecho aún... ya va siendo hora, que nos cogen Nochebuena y Navidad y luego todo son búsquedas de Google de última hora.

¿Que diantres es la mirra que traía el rey Baltasar al Niño Jesús? ¿Por qué el villancico ese de Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos... dice Holanda ya se ve? Que por cierto, sabemos que en realidad es Olanda, sin -h-. Y a la hora de comprar dulces navideños, ¿qué diferencia a un polvorón de un mantecado aparte del nombre?

Nos hemos plantado en dos de los grandes escenarios de la Navidad madrileña, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Guiados por nuestra particular estrella, la del Metro de Madrid, y entre adornos, gorritos de Papá Noel y mucho curioso salimos a la búsqueda de respuestas a tan trascendentales cuestiones. Porque todo son risas, pero imagínate que tu cuñado se hace el gracioso y te pregunta por la mirra o por los mantecados en la cena de Nochebuena. El HuffPost siempre por el servicio público.

Hablamos con personas de todo tipo. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres, gente de aquí y gente de allí... incluso algún turista motivado que se animó al ver el micro de El HuffPost y obligó a redactor y cámara a improvisar en un italiano que ni el de Joaquín cuando jugaba en la Fiorentina.

También cantamos, por cierto —todo sea por conseguir las respuestas ansiadas— pero postproducción ha preferido evitarle ese mal rato a nuestros muy queridos lectores.

Que esa estrella de la que hablamos en el vídeo os guíe a todos en estas fechas tan entrañables y que quien pueda disfrute de un buen mantecado... o un buen polvorón. ¡Feliz Navidad!