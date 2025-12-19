'The Guardian' coloca el disco de Rosalía en el top de los 50 mejores álbumes de 2025 y lo define con estas dos palabras

Portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', proyectada en la Plaza de Callao, el 20 de octubre de 2025 en Madrid, España

El último disco de Rosalía, Lux, ha supuesto toda una revolución en la industria musical, consiguiendo inmediatamente el puesto número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España y convirtiéndose en el disco de una artista de habla hispana más reproducido en un solo día en Spotify.

No solo eso. También ha conquistado a la mayor parte de críticos, que, como en el caso del periódico británico 'The Guardian', no han dudado en colocar el disco en el top del ranking de los 50 mejores álbumes de 2025, definiéndolo como una obra "monumental y maximalista".

"Dividido en cuatro movimientos distintos y cantado en 13 idiomas, Lux es una obra vertiginosa, adyacente a la música clásica, que explora la mística femenina, la trascendencia religiosa y la transformación corporal, a menudo a través del prisma de varias santas", explica el artículo, que señala que en este álbum "las apuestas son mucho más altas" en comparación con 'El Mal Querer' (2018).

"Lo que eleva su cuarto álbum, más allá de sus melodías multicapa, ricas composiciones y drama arraigado, es la alegría que lo encierra", agrega el diario británico, que pone como ejemplo la canción de Mio Cristo Piange Diamanti, donde se puede apreciar cómo lo que empieza con tristeza de repente se cambia por la alegría provocada por la risa de Rosalía.

Otro de los puntos que destaca el medio son los inesperados ritmos de las canciones que conforman el disco."Que nunca sepas del todo, o quieras saber, dónde estás con Lux forma parte de un encanto que se agudiza cuanto más escuchas. Casi todas las canciones terminan en un punto distinto al que empezaron", subraya el medio, que agrega que "otro de los equilibrios de Lux es el que se da entre la experimentación y la accesibilidad".

"No es casualidad que Lux se haya convertido en el primer álbum de Rosalía en entrar en el Top 5 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos", añaden finalmente, antes de sentenciar que el disco es "pop a escala maximalista, una búsqueda ávida de arte con mayúsculas ante la inminente inexpresividad de la IA".

"Mientras que algunos de los grandes álbumes pop de 2025 parecían un festín de sobras, Lux es un banquete donde los personajes, algunos achispados por el vino sagrado, oscilan entre conversaciones sobre santos históricos, la electrizante sensación de una tristeza desgarradora y los chismes compartidos sobre hombres inútiles. Es un musical moderno del artista pop más incansablemente creativo", concluyen.