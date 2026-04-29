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"¿Vives de alquiler?", por Marta Flich
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"¿Vives de alquiler?", por Marta Flich

Si vives de alquiler y hoy al despertar no te has acordado de PP, Vox y Junts, es porque no has visto la a noticias. Abascal, Feijóo y Puigdemont. Feijóo como bisagra de los que quieren la inexistencia del otro. Pero por encima de todo, su interés de satisfacer a 'Don dinero'. Estás tres derechas más UPN —que son una especie de postilla—, han tumbado algo que era importante para ti. Gracias a ellos, tu arrendador, al que le pagas el alquiler, te puede subir el alquiler lo que quiera sin límite legal.

Marta Flich
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