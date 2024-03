A una norteamericana que vive en España la invitan a una boda y se queda en shock con algo que lee

La tiktoker @mamainmadrid es norteamericana y vive en Madrid y ha contado que se ha quedado "en shock" al darse cuenta de un detalle de una invitación de boda que le ha llegado de su mejor amigo, que vive en México.

"Acabo de recibir la invitación a la boda de uno de mis mejores amigos. Se casan esta primavera en México y me ha dado un shock. Se nota que llevo mucho tiempo viviendo en España porque viendo el horario de la boda me ha sorprendido bastante", ha explicado en TikTok.

Dice no sabe por qué le sorprende cuando su boda fue así: "La ceremonia empieza a las cinco. A las seis tenemos el cóctel y luego desde las siete hasta las once tenemos la cena y el baile. Y ya. Se acabó. A las once todos a su casa".

El tema ha generado cachondeo en los comentarios con mensajes del tipo: "Mi Boda empezó a las 5:00 de la tarde y acabó a las 6:00 de la mañana", "En México no es común eso. Por lo que entiendo es boda de estadounidenses", "A las 11 pm en Andalucía estamos todavía con el primer plato. Pero bueno, son costumbres" y "En Galicia a las 11 empezamos con el primero y a las 7 de la mañana desayunamos".