Abandonan una maleta en medio de una calle de México y nadie la coge por esta razón

La usuaria mexicana de TikTok Alexis Trejo (@atrelo91) ha encontrado una maleta abandonada en medio de una calle de México, pero no se ha acercado para ver que contiene, ni ella ni nadie y ha dado un motivo que sus compatriotas han corroborado en los comentarios.

"La opción más viable sería recogerla y ver qué trae", ha comentado en el vídeo, que cuenta ya con más de 10,7 millones de visualizaciones y 780.000 'me gusta'.

Sin embargo, el miedo de la usuaria es que "si trae droga, te metes en un delito, y si trae un cuerpo, también". "Es muy sospechosa", ha aclarado, detallando que era de color rosa y que estaba situada en medio de la acera entre la estación de metro y una funeraria.

Al cabo de una media hora regresó por la zona y la maleta seguía allí. No se había movido ni un centímetro. "Puede que tenga millones de pesos en efectivo y sería rica, pero el que no arriesga no gana", ha comentado una usuaria. "En Juárez es normal ver mochilas, maletas y hasta cobijas con cuerpos", ha comentado otra.

Otros han aclarado que lo de "tener miedo" acaba siendo "genial" porque "nadie debe abrir maletas ajenas, no olvidemos eso". Al final, acabó reportando la maleta abandonada a los agentes del metro y del edificio adyacente.