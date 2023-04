Agüero llama a su novia porque se avecina un tornado y el final es de los que no se olvidan

El Kun Agüero y su pareja, Sofía Calzetti, han mantenido una llamativa conversación en pleno directo cuando el exfutbolista la ha llamado para alertarle de que se avecinaba un tornado.

El argentino, que reside en Miami, le ha explicado a su pareja que su móvil le había alertado de la presencia de un tornado y la ha llamado para ver dónde estaba. Ella, que no se ha creído en un primer momento la llamada, le ha dicho que iba a jugar al pádel.

Después ha bromeado con que su casa le ha salido bastante cara como para que el tornado se la lleve por delante. Pero la cosa no ha quedado ahí, por si acaso, el exjugador se ha despedido de ella: "Por las dudas me despido. Te amo, cuídate, nos vemos en el más allá. En una próxima vida. Si me voy me voy con las perras, nos vamos todos juntos".

"Bueno, suerte, dale, chao. Mucho no le importó", ha acabado diciendo Agüero en su directo de Twitch.