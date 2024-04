Aitor Esteban se acuerda de lo que ponía en esa camiseta de Pablo Iglesias: ahora le manda un recado

Aitor Esteban, diputado del PNV en el Congreso, se ha acordado de la camiseta que Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, llevó en un mitin en Bilbao en la campaña de las elecciones vascas, que ha ganado precisamente el PNV.

"Podemos se pasó la campaña diciéndole a la ciudadanía vasca que 'había que echar al PNV'. Parece que al pueblo vasco le ha parecido mejor echar a Podemos de su parlamento: cero escaños", ha escrito Esteban.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En la camiseta de Iglesias se podía leer: "Think outside the PNV" ("Piensa fuera del PNV"). En ese discurso, además, cuestionó el papel político ejercido por el PNV a lo largo de los últimos 40 años: "No es verdad que la apuesta del PNV fuera la construcción nacional de Euskal Herria. Nunca lo fue".

"La violencia de ETA sirvió de pegamento político a un sistema de partidos y para consolidar hegemonía del PNV como único partido con prestigio para negociar con Madrid", criticó.

Esteban ha respondido ahora, tras conocerse que los partidos nacionalistas vascos, PNV y EH Bildu, han roto su techo electoral de 52 parlamentarios al conseguir este 21 de abril un total de 54 representantes. La fotografía de la nueva Cámara autonómica que ha salido elegida este domingo en las urnas será inédita, al convertirse en la más nacionalista de la historia.

La cita electoral de esta noche ha arrojado un empate entre ambas formaciones a 27 escaños, aunque los jeltzales han logrado ganar por la mínima en votos, con una diferencia de alrededor de 29.000 votos.