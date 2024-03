Alboroto por la nueva presentadora de 'Supervivientes': mírala bien, a ver si te fijas en la razón

El conocido reality Supervivientes tiene nueva presentadora para su edición de 2024, y no, no es conocida. No puedes serlo porque, hasta, directamente no existía, ya que está creada con inteligencia artificial.

"Han tenido la brillante idea de darle un programa exclusivo a este ser virtual. Van a ofrecer contenido inédito colgado en las redes sociales", ha explicado el usuario de TikTok @sergioojer, uno de los muchos que ha compartido la noticia.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Se llama Alba Renai y es "una persona creada con inteligencia artificial, que tiene menos expresividad que Carmen Lomana", ha criticado el joven, dando a entender el rechazo que le genera la novedad de Mediaset.

El contenido estará alojado en la web de Telecinco y en las redes sociales "de este ser virtual", algo que le toca "especialmente las narices" porque hay "creadores de contenido reales" que pueden ponerse "al frente de este espacio", ha opinado.

"¿De verdad me vas a comparar la labor que va a desempeñar Alba Renai con la de un presentador de carne y hueso que vive intensamente el concurso? (...) De verdad, no lo entiendo. Creo que han querido innovar y se han dado un batacazo", ha dicho a continuación.

Para terminar, además juzgar el tono, el ritmo y "el cuerpo normativo" de la nueva presentadora, ha concluido insistiendo en que le parece "deleznable" porque hay periodistas como él que podrían hacerlo mejor.