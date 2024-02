Alfonso Ussía dice esto de Luis Tosar y ya está el lío montado 

El periodista Alfonso Ussía ha montado un buen revuelo en las redes sociales tras publicar un escueto mensaje sobre el actor Luis Tosar.

"Tosar anuncia Damm, la cerveza catalana. Tomen nota", ha señalado el también escritor, en referencia al popular anunciar en el que Luis Tosar anuncia la Voll-Damm.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Entre las múltiples reacciones, un usuario señala: "Seguro que nunca bebe cava catalán, ni come productos catalanes, ni consume nada producido en Cataluña".

Otro subraya: "Tosar puede anunciar lo que le salga de …… lleva el nombre Galicia y Lugo siempre bien alto por el mundo".

También hay quien apoya el mensaje de Ussía. Por ejemplo, una persona defiende: "Apuntado queda. Me repele el personaje y, además, no me gusta esa cerveza".