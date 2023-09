Algunos están terriblemente ofendidos por lo que hace la futbolista Mariona justo en ese momento

Numerosos usuarios de Twitter han expresado su indignación por un detalle que han captado las cámaras justo antes del partido de fútbol femenino entre Suecia y España y que La Roja ha ganado por 2-3.

En el momento en cuestión, la futbolista Mariona ha pisado la bandera de España que había en el césped y ha caminado sobre ella unos metros antes de posar junto a sus compañeras y a las jugadoras suecas junto al lema #SeAcabo.

"La bandera de España no se pisa nunca. Respeto... igual que los escudos de los clubes", ha escrito un usuario en Twitter. Otro añade: "Cristiano Ronaldo hizo el gesto de saltar para no pisar el escudo del Atlético de Madrid en su visita de champions al Metropolitano, y esta señora pisa la bandera de su país. Un despiste lo tiene cualquiera pero es que va andando por encima tranquilamente".

Precisamente, y como resalta Efe, Mariona hizo brillar la estrella de España con un gol desde el punto de penalti en el minuto 96 tras un partido en el que las españolas, que comenzaron por detrás en el marcador, demostraron que, pese al cansancio y la tensión, siguen siendo profesionales y unas futbolistas de talla mundial.

“Somos futbolistas, pero nos hemos tenido que meter en la cabeza que no podemos ser solo futbolistas”, decía Alexia Putellas en la previa del partido. Pero España mostró su resistencia y lucha. Eriksson comenzó adelantando a Suecia, pero Athenea del Castillo y Eva Navarro pusieron por delante a España, que no se vino abajo con el empate de Hurtig y no permitió que Suecia se tomara la revancha de la semifinal del Mundial.