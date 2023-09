La futbolista Marta Corredera da esta contundente respuesta a Coto Matamoros por sus declaraciones

La futbolista Marta Corredera ha dado una tremenda respuesta a Coto Matamoros tras las polémicas palabras que éste ha pronunciado sobre el fútbol femenino.

En una intervención en Radio Intereconomía, Matamoros ha afirmado que "el Mundial de fútbol femenino vale tanto como el trofeo Carranza" antes de pedir perdón a Cádiz por esa afirmación.

"Ni me enteré porque es que no me interesa. No he visto en mi vida un partido de fútbol femenino", ha asegurado antes de admitir que alguna vez ha visto algún resumen y ha pensado: "Joder, qué malas son, coño".

"Que me llamen misógino", ha continuado antes de insistir en que "la realidad es que son una mierda". "Luego puede haber opiniones. Yo supongo que a las mamás de las jugadoras les gusta verlas jugar, a las novias de las jugadoras, a los novios. Pero perder tiempo con el puto fútbol femenino me parece una locura", ha asegurado.

Tras escucharlo, Marta Corredera ha respondido: "RESPETO todas las opiniones, pero no todas las actitudes. Esto es LAMENTABLE, INACEPTABLE y de una falta de RESPETO enorme".

Y ha añadido: "Claras palabras de un troglodita que no respeta a la mujer. Y de las 'risitas' de la mesa, mejor ni hablar… Año 2023, radio intereconomía, todo vale".