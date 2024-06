Algunos están viendo algo en el logo de la Eurocopa que tiene tela: es muy probable que no lo veas

La selección español de fútbol ha comenzado su andadura en la Eurocopa de Alemania frente a Croacia. Un partido que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, donde un asunto ha dado juego desde horas antes... aunque parezca increíble.

Se trata del logotipo del torneo: un dibujo del trofeo rodeado de colores, en concreto de las banderas de algunas selecciones que participan.

Pero, aunque parezca increíble, son muchos los que han asegurado (y criticado) que el logotipo de la Eurocopa tiene un parecido (sospechoso para ellos) con el de la Agenda 2030.

Por ejemplo, un usuario ha apuntado: "¿No veis curioso que el logo de la Eurocopa es el mismo que la agenda 2030?". Otro: "No me gusta twittear con el hastag de la Eurocopa porque sale el logo y me recuerda demasiado al de la Agenda 2030😵💫".

Otros se han tomado con humor esa teoría conspirativa: "Qué banderas ni banderas... cabrones, illuminati 🤣". "Cada uno de los colores del logo de la Agenda 2030 hace referencia a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de ésta. En el logo de la Eurocopa yo veo los colores de las banderas. Ese primo negativo no lo veo", ha añadido otro.