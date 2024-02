Almeida presume de árboles en Madrid y un sociólogo da la puntilla: "Es ingeniería contable"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este viernes que Madrid ha vuelto a ser Ciudad Arbórea del Mundo y el sociólogo César Rendueles ha despejado todas las dudas con su explicación en la red social X.

"Madrid vuelve a ser Ciudad Arbórea del Mundo. Por quinto año consecutivo, la @FAO de Naciones Unidas y @arborday reconocen nuestro ejemplar patrimonio verde", ha escrito el alcalde madrileño. Y ha agregado: "Madrid tiene 3.800 parques y zonas verdes y 5,7 mill de árboles, un orgullo para todos los madrileños",

Ante esto, el sociólogo no ha dudado en responder para aclarar lo que ocurre en la capital con los árboles. "Pra los que os preguntéis cómo es posible esto si en vuestro barrio no hay ni un arbusto. Es ingeniería contable", ha comenzado en una publicación que acumula ya más de 4.000 me gusta.

"Consiste en incluir los árboles de El Pardo que no sólo está a 30 km de, digamos, Villaverde. Es que está prohibido acceder al 95% del parque, a no ser que seas rey", ha concluido.