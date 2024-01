Alucina con esto en un baño de Hawái: en España también hay, pero no todos lo sabían

La usuaria de TikTok @carmenllatas ha publicado un vídeo enseñando lo que ha visto en unos baños de Hawaii (Estados Unidos) asegurando que nunca antes se había percatado de su existencia.

"Descubriendo accesorios de los baños americanos. Me he encontrado una cosa que vais a flipar (...) A lo mejor parezco una cateta, porque no sé si lo tenemos en España, que puede que sí, pero lo he averiguado hoy", ha dicho antes de mostrarlo.

Se trata de una especie de papel desechable con la forma de la taza del váter que la gente puede ir cogiendo para no tener que tocar con las piernas la misma zona que el resto del mundo.

Para la joven, "es un invento buenísimo". Y así de sorprendida ha concluido la joven la grabación: "¡Qué higiene tienen aquí. Yo esto lo acabao de averiguar".

En su caso, con lo que han alucinado muchos usuarios de la plataforma es con que la tiktoker no haya visto esto nunca antes, ya que se encuentra en multitud de baños, tanto en España como en otros países europeos.