Alucina con el mensaje que su profesora le ha mandado tras ver su último examen: "No puede ser"

El mes de junio se ha convertido en una fecha señalada para miles de estudiantes por los exámenes en los que muchos de ellos se lo juegan todo a una carta.

Una situación que ha vivido la usuaria de Twitter @sarope4, pero con un resultado que no ha dudado en compartir en redes sociales, sin dar crédito a lo que le había ocurrido en una de las asignaturas.

En concreto, la protagonista decidió mostrar el mensaje que una de sus profesoras le había mandado tras el principal problema que tuvo para corregir su examen.

"Estimada Sandra: tu examen me resulta ilegible. ¿Puedes pasarte por la Facultad el martes por la mañana para leérmelo? Las calificaciones no se pueden subir a la aplicación hasta que no estén completas. Te ruego que me contestes para concretar la hora", señaló la docente.

Tras ver el correo que le había escrito su profesora, la protagonista ha mostrado su sorpresa y, junto a la frase "no puede ser", ha convertido su tuit en viral en la red social del pájaro azul.

Las bromas no se han hecho esperar y decenas de personas no han tardado en reaccionar a la publicación. Algunos de ellos se han sentido muy identificados.