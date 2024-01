Alucina con el mensaje sobre España que ha encontrado en una camiseta en una tienda de Australia

El usuario de TikTok @alegallardito ha compartido su estupefacción por lo que ha encontrado en Cotton On, una tienda de ropa en Australia.

"Lo raro que es que estoy aquí en una tienda de ropa en Australia y mirad las camisetas que han sacado y la colección que han sacado ahora, hermano", explica antes de mostrar una camiseta verde en la que se lee: "Andalucía, Spain".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Luego, en inglés, se ve: "Relajarse en las costas doradas". Y, al final, las palabras "Costa del Sol".

"Esto cómo va a ser hermano, esto cómo va a ser verdad, hermano, que han sacado en Australia, una tienda de aquí de Australia, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo, una camiseta de Andalucía", dice el usuario.

Y no sale de su asombro: "Esto es acojonante, hermano, cómo han sacado esto, es que no me entra en la cabeza. ¿A quién se le ha ocurrido de marketing de esta tienda sacar una camiseta de Andalucía en Australia? Es que no pone en grande España no, Andalucía".

Entre las reacciones abunda la sorpresa. "Me sorprendió lo mismo, es como si fuera una nueva moda de poner nombres de ciudades random en la ropa 😂", dice un usuario.

Y otro dice: "Lo mismo pensarán los de Minnesota cuando entren en el Bershka 😂".