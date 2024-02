Alucina con lo que pasa con las monedas de uno y dos céntimos en Finlandia: en España no ocurre

La creadora de contenido mallorquina Ana Conrado (@anaaconrado) ha contado una curiosidad muy particular de Finlandia relacionada con las monedas de uno y dos céntimos.

"Yo me empecé a dar cuenta a raíz de las compras", ha advertido en la publicación de TikTok, que ya cuenta con 25.400 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta' en menos de un día y subiendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Le ha sorprendido que en Finlandia las monedas de uno y dos céntimos no están en circulación, como también pasa en Países Bajos. "Si algo valía 4,99 euros, la dependienta me decía cinco euros, también cuando era coma 98 o incluso con 95 también me lo redondeaban hacia arriba", ha explicado.

Le ha dado "rabia" simplemente por el hecho de que no le decía "el precio de verdad". "Les daba el billete de cinco y cuando sobraban unos céntimos, que es insignificante si me lo dan o no, yo me quedaba esperando", ha manifestado.

Fue cuando le advirtieron de que esas monedas no existían en el país y ha compartido un mensaje de lo que opina: "¿Para qué en los comercios ponen precio con 98 o 99 céntimos? Sobre todo los que son propios de Finlandia, si ya saben que no cuentan con la moneda, ¿para qué?". Se lo han llegado a cobrar incluso con tarjeta, según ha explicado. "Si no tienen esas monedas, que no cobren esas cosas que requieran un céntimo o dos, me da rabia", ha concluido.