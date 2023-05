Un alumno deja atónita a la profesora (y a medio Twitter) con su comentario a un poema de Machado

A veces, los alumnos dan verdaderas lecciones a los profesores. Y la usuaria de Twitter @_lletraferida ha subido a esa red social un ejemplo bien claro que está enamorando a miles de personas en Twitter.

La docente ha publicado la interpretación y el comentario que uno de sus alumnos hizo al conocido poema Caminante no hay camino, de Antonio Machado. "El poema // la reflexión de uno de mis chicos que me ha dejado así💔💔💔", ha escrito la maestra, cuyo mensaje acumula más de 3.000 'me gusta' en un solo día.

Los versos son bien conocidos: "Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar".

Y el comentario del alumno es de nota: "Se refiere a que el camino, equiparable a la vida, se tiene que hacer con nuestros propios pasos, los cuales al recodar y 'volver la vista atrás' vamos a ver convertidos en nuestros recuerdos y nuestro pasado que nunca seremos capaces de recuperar, haciendo referencia a que esa senda nunca se volverá a pisar".

"Básicamente, la senda o camino en la que dejaremos nuestras huellas que pronto desaparecerán", agrega el joven, que ha provocado el comentario de la profesora en la corrección: "Es de las cosas más bonitas que he leído como profesora. GRACIAS".

El tuit ha provocado reacciones como estas: